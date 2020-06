Incendio al mercato ortofrutticolo Nocera-Pagani: si indaga

Tensione, stamattina, all’interno del mercato ortofrutticolo Nocera-Pagani, in uno dei padiglioni degli stand del lato Nocera. Improvvisamente, infatti, delle casse in plastica e legno hanno preso fuoco e si è alzata una nube di fumo nero.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco per domare il rogo che ha causato danni alla struttura. Fortunatamente, nessun ferito. I rilievi del caso sono affidati ai carabinieri: non si esclude nessuna ipotesi in merito alle cause dell'incendio. Si indaga.