Incendio alla "Mgm" di Battipaglia: Confagricoltura sporge denuncia in Procura

Confagricoltura Salerno ha presentato, presso gli uffici la Procura della Repubblica, una denuncia querela contro ignoti per l’incendio della M.G.M., divampato 12 settembre scorso a Battipaglia, che ha distrutto l’azienda di recupero di pneumatici esausti, provocando una vasta e densa nube di fumo, che ha avvolto tutto il circondario, dove si trovano numerose aziende agricole.

La denuncia

Nella denuncia l’associazione degli agricoltori ricorda come solo pochi giorni prima l’M.G.M. era stata controllata dall’Agenzia regionale per l’Ambiente della Campania, e che dai controlli non erano emerse irregolarità. Non solo. Ma - si legge nel documento - “parimenti tutti gli enti competenti al controllo di siffatte società non hanno riscontrato alcunché”. Una vicenda che non è stata ancora chiarita ma che ha comportato “un grave danno all’immagine di tuttal’area che, per vocazione, ha natura agricola, con evidenti ripercussioni sull’attività produttiva.”