Costiera Amalfitana, divampa un incendio vicino al Santuario dell'Avvocata

Tornano gli incendi anche in Costiera Amalfitana. Nel pomeriggio, intorno alle 17.30, un rogo di vaste dimensioni è divampato sul Monte Falesio, a pochi metri dallo storico Santuario dell’Avvocata, nel comune di Maiori.

I soccorsi

La colonna di fumo era visibile a chilometri di distanza e dal mare. E’ stato già attivato il Dos (direttore operazioni spegnimento) che solitamente viene assegnato in caso di richieste di mezzi aerei o nell'eventualità che in un rogo vi siano tante squadre da dover gestire. Non risultano esserci feriti.