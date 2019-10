Incendio in una casa a Montesano sulla Marcellana: 68enne morto ustionato

Tragedia, questa mattina, a Montesano sulla Marcellana, dove un incendio è divampato, per cause in corso di accertamento, all’interno di un’abitazione situata in via Tempa Pilone.

I soccorsi

Un uomo di 68 anni del posto, P.F le sue iniziali, è morto a causa delle grave ustioni provocate dalle fiamme. Era vedovo e viveva da solo. A ritrovare il corpo, vicino al camino, sono stati i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.