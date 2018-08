Incendio a Montesano: gravi danni ad un fabbricato, inibito l'utilizzo

Fuoco e fiamme, stamattina, a Montesano Scalo, in località Tempa lo Cerro: un fabbricato, su due livelli, per cause in corso di accertamento, si è incendiato.

L'intervento

A domare il rogo, i Vigili del Fuoco di Sala Consilina: tre i mezzi dei caschi rossi che sono riusciti a spegnere l'incendio solo dopo ore. Intanto, risulta ora vietato l’utilizzo del fabbricato ai proprietari, per via dei danni alle strutture portanti. Si indaga.