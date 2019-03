Incendio a Montesano sulla Marcellana: ustionata una coppia di anziani

Fiamme a Montesano sulla Marcellana: stamattina, un‘anziana coppia di coniugi è rimasta ustionata per un incendio sviluppatosi probabilmente dal camino, vicino al quale l’uomo si sarebbe addormentato, come riporta Ondanews.

I soccorsi

Le fiamme hanno lambito in breve una coperta appoggiata sulle gambe dell’anziano mentre la moglie, nel tentativo di aiutarlo, è stata avvolta dalle lingue di fuoco. I malcapitati sono stati trasportati in eliambulanza presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli per le cure del caso.