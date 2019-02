Centola, moto e scooter incendiati nella notte: si indaga

Tensione, nella notte, a San Nicola di Centola: una moto ed un motorino sono stati avvolti dalle fiamme, nei pressi di via Nazionale.

Le indagini

Vicino ai mezzi incendiati, inoltre, vi erano delle bombole di gas per uso domestico: dramma sventato, dunque, per quello che sarebbe potuto accadere. Indagano, i carabinieri per far luce sull'episodio.