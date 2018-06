Battipaglia, in fiamme l'azienda "Nappi Sud": si indaga

Ora di paura, la scorsa notte, a Battipaglia, dove un vasto incendio si è verificato all’interno dell’azienda Nappi Sud, specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti.

Il rogo

Lo stabilimento situato nella zona industriale, per cause ancora da accertare, è stato avvolto da fiamme altissime. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco e gli uomini del nucleo antincendio della Protezione Civile che hanno lavorato tutta la notte per domare il rogo.

Il commento

Dopo aver appreso la notizia l’assessore comunale all’ambiente Stefania Vecchio dichiara su Facebook: “I Vigili del fuoco sono riusciti a circoscriverlo. Grazie a loro, a Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale e Protezione Civile. Più tardi interverranno Arpac ed Istituto Zooprofilattico. Agli inquirenti il compito di fornire risposte alle tante, legittime, domande”.