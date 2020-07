Esplode auto in pieno centro: paura a Nocera Inferiore

Esplode un'auto in pieno centro, a Nocera Inferiore. E' accaduto questo pomeriggio. Il fumo nero e denso ha subito raggiunto i balconi dei vicini palazzi e molte persone, a scopo precauzionale, hanno deciso di abbandonare le proprie abitazioni riversandosi in strada. Auto distrutta e altre due danneggiate, in seguito all'esplosione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

E' accaduto in via Barbarulo. Traffico in tilt. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Sarno, carabinieri, vigili urbani. E' intervenuta anche un'ambulanza. Si indaga, tanta paura. La strada è stata chiusa al traffico per facilitare le operazioni di spegnimento, ancora lunghe.