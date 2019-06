Incendio assassino a Nocera Inferiore: morta un'anziana nella notte

Rogo assassino, nel salernitano. E' morta, infatti, un'anziana a Nocera Inferiore, in via Fiano, probabilmente a causa dei i fumi tossici di un incendio divampato nella sua abitazione che ha interessato la canna fumaria.

Il dramma

Sul posto, di notte, i Vigili del Fuoco: nella camera da letto, purtroppo, la tragica scoperta. Proprio lì, i caschi rossi hanno trovato il corpo della vittima. Inutile, ogni tentativo di rianimarla: i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Accertamenti in corso.