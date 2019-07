Incendio a Padula, nella notte: a fuoco un fienile, l'intervento

Fiamme a Padula, lungo la Strada Provinciale, nella notte: un fienile situato nei pressi del cimitero, è stato avvolto dalle lingue di fuoco, per cause da accertare.

L'intervento

Il rogo ha distrutto parzialmente la struttura e ha mandato in fumo il fieno: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile di Padula. Indagini in corso, dunque, per risalire alle cause dell'incendio.