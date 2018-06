Incendio in un palazzo ad Eboli, bloccato presunto piromane: tre intossicati

Tensione, la scorsa notte, in Piazza Mustacchio a Eboli, dove un incendio è stato appiccato all’interno del portone di un palazzo. Uno straniero, con il volto ustionato, è stato arrestato dai carabinieri.

I soccorsi

Intorno all’1.30 il fumo, provocato dalle fiamme, ha invaso gli appartamenti del condominio. Spaventati i residenti che hanno immediatamente telefonato ai vigili del fuoco e ai carabinieri. I caschi rossi, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare il rogo e a salvare tre persone rimaste intossicate che, successivamente, sono state trasportate dalle ambulanze del 118 in ospedale. I militari, invece, hanno ammanettato il presunto piromane che è stato trasportato in caserma per essere interrogato