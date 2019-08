Incendio a Pellezzano, le fiamme si avvicinano alle case: residenti spaventati

Pronto intervento in località “Parco San Giovanni” a Pellezzano, dove le fiamme hanno provocato un incendio di vaste dimensioni, ancora in atto. Sul posto sono immediatamente giunte due squadre della Protezione Civile Santa Maria delle Grazie con otto unità che, in queste ore, stanno monitorando tutta la zona.

I soccorritori

Della criticità è stato avvisato anche il sindaco, Francesco Morra, giunto anche lui sul posto per tenere sotto controllo la situazione. L’incendio, di cui non si conosce ancora la natura (se dolosa o colposa), si è esteso e ha rischiato di giungere sino alle case situate nel centro abitato. Grazie al pronto intervento dei volontari della Protezione Civile e dei vigili del fuoco è stato evitato che le fiamme lambissero le abitazioni private. Solo in serata sono giunti anche i soccorsi aerei con elicottero della Regione Campania che, però, non è potuto intervenire in maniera efficace a causa dell’oscurità. Le operazioni riprenderanno domani mattina con il primo cittadino che continuerà a tenere sotto controllo la situazione dirigendo le varie operazioni con le indicazioni dei volontari della locale Protezione Civile Santa Maria delle Grazie, e la Sopi di Salerno.