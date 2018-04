Dimentica il pentolino sul fuoco e si addormenta: dramma sventato a Ravello

Dramma sfiorato, a Ravello, nel pomeriggio. Come riporta Il Vescovado, sono state le commesse dei negozi di via San Francesco, sulla via per Villa Cimbrone, ad accorgersi, intorno alle 14 e 20, che dalla finestra della cucina di una casa fuoriusciva del fumo nero.

Il fatto

Un anziano si era addormentato dopo aver dimenticato un pentolino sul fornello del gas. Il fumo nero si era diffuso in tutta l’abitazione con il 94enne rimasto solo in casa. Le commesse, riuscendo ad entrare in casa, hanno provveduto a spegnere i fornelli in tempo, evitando il peggio. L'allarme è rientrato.