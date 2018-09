Incendi nel salernitano: fuoco e fiamme dal Cilento alla Costiera

Brucia la provincia di Salerno, in questi giorni. Complice il vento che favorisce la propagazione delle fiamme, infatti, diversi i roghi che stanno interessando il territorio. Ieri un grosso incendio si è sviluppato tra Perdifumo e Castellabate, in località Difesa, mentre nella serata focolai sono stati registrati anche a Montecorice e in località Cafaro, al confine sempre con Perdifumo. Un lavoro senza sosta, da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania e del servizio Aib della Comunità Montana Alento Monte Stella.

In costiera

Un incendio, nella notte, ha interessato anche Maiori: le colline che dominano la frazione di Madonna delle Grazie, in località Santa Caterina sono state avvolte e distrutte dalle fiamme alimentate dal forte vento, come riporta Il Vescovado. Le lingue di fuoco, per tutta la notte, hanno divorato buona parte della vegetazione: ettari ed ettari in fumo. Si indaga, dunque, per risalire alle cause degli incendi: probabile, la natura dolosa.