Trova un posto per riscaldarsi, ma provoca un incendio: salvo uno straniero a Salerno

Momenti di panico, intorno alle 3.30 della scorsa notte, nella centralissima Piazza Portanova a Salerno, dove uno straniero ha accesso il fuoco per riscaldarsi all’interno di un’abitazione di fortuna.

L'intervento

Le fiamme, in pochi secondi, lo hanno quasi accerchiato. Ma, fortunatamente, un passante ha telefonato ai vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo prima che si diffondesse per l’intera area. L’extracomunitario è stato tratto in salvo e preso in curo dai volontari della Misericordia. Fortunatamente, per lui, solo tanta paura e una lieve intossicazione.