Incendio della pineta di Maiori: denunciato il piromane

E' stato individuato e denunciato dai Carabinieri il piromane che ha appiccato l'incendio in Costiera Amalfitana. Il fuoco ha divorato ettari di macchia mediterranea, compresa la pineta di Maiori. Danni all'ambiente e disagi alla circolazione stradale, a causa della chiusura a blocchi della SS 163.

Le indagini

Al termine delle delle operazioni di spegnimento, i militari hanno iniziato le prime indagini per chiarire la dinamica e le cause dell’incendio. Dopo diversi giorni di attività investigativa, con l’impiego delle consolidate metodologie di indagine finalizzate all’individuazione dell’area di insorgenza del fuoco, sono risaliti all’autore del reato. Portato in caserma per gli accertamenti di rito, si è poi appurato che il colpevole aveva effettuato dei lavori di pulizia dei residui vegetali bruciandoli ma non era riuscito a contenere le fiamme che si erano sviluppate. Inoltre, essendoci continuità di vegetazione tra la zona oggetto della ripulitura e le particelle circostanti, le fiamme si erano propagate molto velocemente e senza controllo alle colture ed al bosco adiacenti.