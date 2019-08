Incendio a Polla: bruciati ettari di vegetazione ed ulivi

Incendio in località Codone di Polla: in fumo, diversi ettari di vegetazione e piante di ulivo.

L'intervento

Sul posto, i Vigili del Fuoco e la squadra Anticendio Boschivo della Comunità Montana del Vallo di Diano, per domare le fiamme. Accertamenti in corso, dunque, per stabilire la natura del rogo.