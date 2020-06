Tentano di incendiare il portone di una casa a Castelnuovo: la denuncia del sindaco

Nuovo atto intimidatorio ai danni di un operaio residente nel comune di Castelnuovo Cilento. Ignoti, nella notte tra venerdì e sabato, hanno cercato di incendiare il portone della sua abitazione. Pochi giorni fa, invece, qualcuno (forse le stesse persone) hanno dato alle fiamme le sua automobile. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi ed avviato le indagini .

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia

A condannare l’episodio è direttamente il sindaco Eros Lamaida, che è anche amico dell’operaio: “L’ episodio, grave, accaduto è il secondo che colpisce la stessa persona, per questo l’ho definito intimidatorio. Prima la sua autovettura nella piazza del borgo e, ora, la sua casa. In entrambi i casi si poteva vivere una tragedia ,evitata per fortuna o per un calcolo premeditato. E’ presto per saperlo”. Il primo cittadino si affida ai militari dell’Arma “con il cuore la mente” affinchè riescano a scovare i colpevoli.