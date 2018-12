Incendio doloso al Provveditorato, in fumo i registri degli esami: uffici chiusi

Proseguono le indagini della Squadra Mobile di Salerno per fare luce sull’incendio divampato, domenica mattina, all’interno dell’Ufficio Scolastico Provinciale, situato in via Monticelli.

Il raid

Secondo le prime indagini - riporta Il Mattino - sono stati appiccati ben tre focolari che, in pochi minuti, hanno distrutto i faldoni contenenti i registri degli esami di stato avvenuti anni fa, che erano conservati nell’archivio. Al momento, comunque, non si esclude alcuna pista. Fatto sta che a causa del rogo è stata disposta la chiusura del Provveditorato per le giornate di ieri e oggi. La riapertura è prevista per domani (mercoledì 5 dicembre). Intanto slittano al 10 dicembre le nomine dei supplenti bidelli nelle scuole salernitane.