Incendio alla "Ptr" di Sarno: udienza al Tar rinviata a giugno

Il Tar di Salerno, rilevato preliminarmente che le parti hanno formulato istanza di rinvio dell’udienza in camera di consiglio, a seguito dell’intervento del comitato dei cittadini, poichè il difensore della Prt aveva la necessità di preparare le nuove difese, ha rinviato la causa al 3 giugno.

La querelle giudiziaria

“In attesa della trattazione dell’istanza cautelare, che quindi non va considerata accolta e per la quale è stata fissata ulteriore udienza in camera di consiglio, il Tar - annuncia l’assessore Eutilia Viscardi - ha confermato il decreto cautelare monocratico con il quale aveva autorizzato la Prt a lavorare utilizzando 1 solo capannone, come da autorizzazione regionale, con una evidente limitazione dell'attività produttiva. Il Tar non ha quindi annullato l'ordinanza del sindaco che era relativa a tutto il complesso”.

L'annuncio

Nel provvedimento dei giudici si legge: "sospende l’esecutività della disposta inibitoria limitatamente al capannone e nel rispetto delle prescrizioni regionali e fatte salve le eventuali ulteriori verifiche, e tanto fino all’ulteriore udienza in camera di consiglio, come infra fissata; fissa, per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare, l’udienza in camera di consiglio del 3 giugno 2020”.Tutto ancora da decidere quindi.