Incendio notturno in un pub a Nocera Inferiore: si indaga

Paura, nei giorni scorsi, a Nocera Inferiore, dov’è divampato un incendio all’interno di un pub situato in via Astuti. A dare l’allarme, nel cuore della notte, alcuni passanti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale.

Le indagini

Ingenti i danni all’arredamento, a due condizionatori e ad altrettanti televisori. L’origine del rogo non è stata ancora accertata. Tuttora, infatti, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che non escludono possa essere stato scaturito da un cortocircuito.