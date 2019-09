Rifiuti incendiati e calci ad auto e bidoni a Pagani: accertamenti in corso

Rifiuti dati alle fiamme in via Mangiaverri, a Pagani, qualche giorno fa, di notte. Indagano i carabinieri della tenenza locale sull'episodio, dunque. I vigili del fuoco hanno impiegato non poco tempo per domare il rogo.

Il caso

Tra i sospettati, dei ragazzini, minorenni, ben visibili in un video che ha cominciato a girare attraverso i social, diverse ore dopo l'accaduto. Nella clip si vede un piccolo principio di incendio, con diversi ragazzi intorno. I residenti hanno raccontato che, nei giorni precedenti, sempre dei giovanissimi avrebbero preso di mira dei bidoni per i rifiuti e auto, colpendoli con bastoni e calci. Accertamenti in corso.