Incendiano i rifiuti per divertimento a Nocera Inferiore: corrono i vigili del fuoco

Paura, nella tarda mattinata, in Piazza Caduti di Nassirya a Nocera Inferiore, dove alcuni giovani, sembra per pure divertimento, abbiano incendiato alcuni rifiuti presenti in strada.

L'intervento

Sul posto sono prontamente interventi i vigili del fuoco che, in poco tempo, hanno domato le fiamme impedendo che il fuoco divampasse ulteriormente. Per fortuna non risultano feriti.