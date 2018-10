Incendio di rifiuti sul Trincerone: i caschi rossi domano le fiamme

In fiamme, ieri notte, alcuni sacchetti di spazzatura sul Trincerone, nei pressi della Fontana Falcone e Borsellino. Ad allertare i vigili del fuoco, un passante che ha notato il piccolo incendio.

Il rogo

Sul posto, dunque, i caschi rossi che hanno provveduto a spegnere il rogo: accertamenti in corso, per risalire alle cause dell'accaduto.

