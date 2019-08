Rifiuti in fiamme a Sala Consilina: residenti senza corrente

Momenti di paura, la scorsa notte, in via Mazzini a Sala Consilina, dove alcuni rifiuti, situati accanto ad un’abitazione, sono stati improvvisamente avvolti dalle fiamme che hanno lambito anche una cassetta di derivazione dell’Enel.

I disagi

Spaventati i residenti che hanno subito telefonato ai vigili del fuoco che, in poco tempo, sono giunti sul posto per domare il rogo. Per diverso tempo gli abitanti sono rimasti senza l'energia elettrica.