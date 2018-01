Rione Petrosino, salva una famiglia da un incendio: festa per l'eroe Matteo Criscuoli

Nel Rione Petrosino tutti ormai lo conoscono e lo definiscono un “eroe”, perché, il 31 dicembre scorso, ha salvato una famiglia che, a causa delle fiamme provocate da un incendio, non riusciva a fuggire per mettersi in salvo. Matteo Criscuoli, è questo il suo nome, è corso in loro aiuto forzando la porta d’ingresso e quella del bagno dove si erano sviluppate le fiamme.

Applausi e apprezzamenti per il giovane. I cittadini residenti in via Rione Petrosino volevano accumulare dei soldi per ringraziarlo del suocoraggio e addirittura volevano montare un palco per festeggiare. “Ma – dichiara Matteo a Salernotoday – non l’ho permesso. Abbiamo festeggiato sotto la piazza, ci siamo riuniti ed organizzato una grande cena”. Poi lancia un suo messaggio: “Voglio ringraziare tutte quelle persone che mi hanno scritto e mi considerano un eroe. Ogni giorno tutti siamo persone coraggiose ed è bello sapere che ci sono persone che aiutano il prossimo”.