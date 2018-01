Rione Petrosino, incendio in un'abitazione: giovane eroe sventa il dramma

Attimi di tensione, nella notte del 31 dicembre, nel rione Petrosino. Per cause da accertare, è scoppiato un incendio in un'abitazione: un giovane salernitano, Matteo Criscuoli, è corso subito in aiuto della famiglia residente nella casa interessata dal rogo, forzando la porta d'ingresso e quella del bagno dove si erano sviluppate le fiamme.

Il salvataggio

Il giovane eroe, dunque, è riuscito, non senza difficoltà, a scongiurare il peggio: poco dopo, sono sopraggiunti i vigili del fuoco e i carabinieri per la messa in sicurezza e i rilievi del caso. Applausi e apprezzamento nel quartiere, per l'intervento del giovane Criscuoli. Dramma sventato.