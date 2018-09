Incendio a Roccadaspide, distrutte 700 rotoballe: si indaga

Paura, alle 23 di ieri, in località Terzerie di Roccadaspide, dov’è divampato un incendio di vaste proporzioni. Ben 700 rotoballe depositate all’interno di un capannone di circa 600 metri quadrati sono andate in fumo per motivi ancora sconosciuti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti le squadre dei vigili del fuoco di Eboli e Giffoni Valle Piana e anche due autobotti della sede centrale di Salerno. Soltanto in mattinata la situazione tornerà alla normalità. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per risalire alla causa del rogo.