Sacco, divampa un incendio: si segue la pista dolosa

Paura, oggi pomeriggio, nella zona Sant’Elia del comune di Sacco, dove un incendio stava per propagarsi con il rischio di provocare ingenti danni.

I soccorsi

Solo il tempestivo intervento delle guardie forestali e della squadra anti-incendio della comunità montana ha evitato che la situazione degenerasse. Il rogo, dunque, è stato domato in poco tempo. Come in altri casi, purtroppo, la pista più accreditata è quella dolosa.