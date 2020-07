Incendio a San Cipriano: intervengono il Vopi e i caschi rossi

A fuoco, per cause da accertare, 5 ettari di terreno a San Cipriano Picentino, in località Speranza: al lavoro, i volontari della Protezione Civile del Vopi, Espedito Festa, Nappo Francesco, Itraco Antonio e Itraco Maria Teresa.

Sul posto, dunque, anche i vigili del fuoco: accertamenti in corso sulla natura del rogo.

