Incendio a San Cipriano Picentino: bruciano ettari di coltivazioni

Ancora un incendio in provincia di Salerno. Dopo le fiamme sviluppatesi nella Valle dell'Irno, vanno a fuoco -scrive zerottonove.it - anche sterpaglie e vegetazione a San Cipriano Picentino, tra Via Camporaso e Via Tavolone.

I soccorsi

Paura per chi risiede in prossimità della boscaglia. Alcuni proprietari terrieri hanno lanciato l'allarme ma hanno anche messo a rischio la propria salute. Per salvare uliveti e altre colture adiacenti al cerreto, infatti, hanno cercato di domare da soli le fiamme, senza attendere l'intervento dei vigili del fuoco.