Incendio in zona San Leonardo: corrono i vigili del fuoco

Paura, questa sera, in zona San Leonardo dove un incendio è divampato nella montagna a ridosso della Tangenziale di Salerno.

L'intervento

Non è ancora chiaro cosa abbia preso fuoco. Molto probabilmente delle sterpaglie. Sul posto sono arrivate tre autobotti dei vigili del fuoco per domare le fiamme. La situazione è sotto controllo. Le indagini, comunque, sono tuttora in corso.