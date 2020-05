Incendio a San Valentino Torio, il sindaco: "Ora è tutto sotto controllo"

Tensione a San Valentino Torio: è scoppiato un incendio in una vecchia proprietà abbandonata, prima appartenente ad un gommista. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme.

Cari concittadini,

vi comunico che l'incendio che c'è stato in via Cesina a San Valentino Torio è stato domato dai Vigili del Fuoco. Ha riguardato principalmente una proprietà privata di Via Cesina fortunatamente non abitata e nella quale tanti anni fa era praticata l'attività di gommista.

L'incendio ha riguardato, in minima parte, anche l'ex mercato ortofrutticolo nel quale il rogo si è propagato.