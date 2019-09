Incendio a Sarno, gli sfollati tornano a casa: fermati due ragazzi

Potrebbero essere ad una svolta le indagini, condotte dalle forze dell’ordine di Sarno, per risalire agli autori del vasto incendio che, nella serata di ieri, ha distrutto il Monte Saretto. Nelle ultime ore, infatti, sono stati fermati due ragazzi che sarebbero coinvolti insieme ad altri coetanei nella vicenda. Ad incastrarli le telecamere di videosorveglianza presenti lungo le strade. Si cerca di capire se sia stata una bravata finita in malo modo oppure se ci sia un mandante dietro il gruppo di giovani.

Gli sfollati tornano a casa

Fino all'alba quattro elicotteri regionali e un canadair sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento. Restano solo pochi focolai ormai quasi del tutto domati. Il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora nella serata di ieri ha invitato "i cittadini a tenere le finestre chiuse e a uscire solo in caso di necessita'". Oltre a disporre la chiusura delle scuole in via precauzionale, i cittadini residenti a ridosso della zona pedemontana, interessata dall'incendio del Saretto, ieri hanno dovuto lasciare obbligatoriamente le proprie case e recarsi nelle abitazioni di familiari e di amici, o in alternativa all'Istituto Baccelli in via Matteotti, dove hanno potuto trascorrere la notte al sicuro. Circa 200 gli sfollati che stamattina sono rientrati nelle proprie case, mentre lunedì riprenderanno regolarmente le attivita' scolastiche in tutti i plessi di ordine e grado. Intanto il sindaco ha chiesto l'intervento dell'Esercito per pattugliare le zone pedemontane e presenterà un esposto alla Procura della Repubblica per chiedere lo stato di calamita' naturale in quanto il 90% della pineta è andata distrutta.