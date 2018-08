Incendio a Sarno, deposito di un'azienda di prodotti edili divorato dalle fiamme

Fuoco e fiamme a Sarno: per cause da accertare, è scoppiato un incendio nell'azienda Ma.ce.ma.ar. di manufatti in cemento e prodotti edili. Ad essere avvolto dalle lingue di fuoco, il deposito di 2200 mq che è andato totalmente distrutto.

L'intervento

Sul posto, a domare il rogo, la squadra dei Vigili del Fuoco di Sarno e l'autobotte di Salerno. Sottoposta a sequestro preventivo dall'autorità giudiziaria, intanto, l'area, per far luce sull'accaduto.





Gallery