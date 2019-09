Vasta incendio a Sarno, lambite alcune case: residenti evacuati

Panico, nel tardo pomeriggio di oggi, in località Saretto a Sarno, dove un vasto incendio è divampato in una delle frazioni alte che fanno da cornice al centro cittadino. Le fiamme, alimentate anche dalle raffiche di vento, hanno bruciato ettari di vegetazione e si stanno avvicinando alle abitazioni della zona. Alcune persone sono già scappate via.

I soccorsi

Sul posto sono giunte diverse autobotti dei vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile “I Sarrasti” che stanno cercando, senza non poche difficoltà, di domare l’incendio. Preoccupazione anche per le sorti della chiesetta della Madonna del Carmine. Intanto il fumo nero sta invadendo il centro storico facendo diventare l’area irrespirabile.

L'appello

L’amministrazione comunale invita “i cittadini a tenere le finestre chiuse e ad uscire solo in caso di necessità”. E' caccia ai piromani che continuano a provocare danni alla natura in provincia di Salerno.