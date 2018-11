Incendio a Battipaglia, prende fuoco una scarpiera sul balcone di una casa

Incendio a Battipaglia, in via Belluno: per cause da accertare, una scarpiera che era fuori al balcone è stata avvolta dalle fiamme, forse venendo in contatto con alcuni cavi elettrici.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco: i caschi rossi, dunque, hanno domato il rogo e la situazione di emergenza è rientrata. Nessuna grave conseguenza.