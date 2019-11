Incendio nella notte sul lungomare: scooter in fiamme, coinvolto anche il distributore Esso

Fiamme nella notte, a Salerno, sul Lungomare Colombo: è andato in fiamme, infatti, il distributore ‘Esso’, probabilmente a causa del rogo che, per cause da accertare, ha interessato uno scooter in sosta lì vicino.

L'intervento

Sul posto, i Vigili del Fuoco che hanno prontamente messo in sicurezza l'area. Indagano, dunque, i carabinieri, per far luce su quanto accaduto.