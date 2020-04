Incendio nella sede del 118 a Sala Consilina: nessun ferito

Momenti di paura, questa sera, in via Giocatori a Sala Consilina, dov’è divampato un incendio all’interno della sede 118 dell’Humanitas.

I soccorsi

Sul posto i vigili del fuoco che, in poco tempo, sono riusciti a domare le fiamme. I danni non sarebbero gravi. Non risultano feriti. Sono in corso le indagini per riuscire a risalire all’origine del rogo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La foto è di Erminio Cioffi