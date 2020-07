Incendio sul tetto del Seminario Diocesano a Vallo: vescovo e cittadini in strada

Tensione, nella tarda mattinata di oggi, a Vallo della Lucania, dove un incendio si è sviluppato sul tetto del Seminario Diocesano. Un fumo prima grigio e poi nero si è levato dall’edificio spaventando i residenti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, davanti agli occhi increduli dei passanti, si sono recati sulla copertura dell’edificio per spegnere le fiamme. Presenti anche i volontari della Protezione Civile, i vigili urbani e il vescovo Ciro Miniero. Sono in corso le indagini per risalire all’origine del rogo che potrebbe essere scaturito da un corto circuito.