Incendio a Battipaglia, serre avvolte dalle fiamme: si indaga

Paura, questa sera, tra Battipaglia e Bellizzi, dove un vasto incendio è divampato in alcune serre situate in via Fosso Pioppo. Ingenti i danni.

I soccorsi

Sul posto sono giunte le autobotti dei vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, stanno domando le fiamme che hanno scaturito una coltre di fumo nera visibile a chilometri di distanza. Sull’ordine del rogo indagano i carabinieri.