Fuoco e fiamme a Sessa Cilento: caschi rossi in azione nella notte

Tensione sul Monte Stella, a Sessa Cilento: un incendio si è sviluppato intorno alla mezzanotte in un terreno privato, a pochi passi dalle abitazioni. Immediato, l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, con una autobotte.

Il pericolo

I residenti hanno temuto che le fiamme si estendessero verso l'abitazione. Non si conoscono le cause del rogo: non è escluso abbia origini dolose. Dopo diverse ore di incessante lavoro da parte dei caschi rossi, l'incendio è stato domato.