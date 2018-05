Angri, si incendia una Smart in autostrada: salvo per miracolo il conducente

A fuoco, un'auto in autostrada, all'altezza di Angri, in direzione Salerno. Per cause da accertare, la vettura, ieri sera, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme: l'automobilista ha accostato sulla corsia d’emergenza, abbandonando l'abitacolo. Come riporta Zerottonove, pare che la Smart perdesse benzina.

L'intervento

Sul posto i Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio: la vettura, ad ogni modo, è stata carbonizzata. Fortunatamente, nessuna grave conseguenza per il conducente.