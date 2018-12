Battipaglia, sottotetto di un condominio avvolto dalle fiamme

Paura, oggi pomeriggio, a Battipaglia, dove un incendio è divampato all’interno di un sottotetto di una palazzina situata in via Generale Gonzaga, alle spalle dello stadio Sant’Anna e di fronte al supermercato “Maxi Futura”. A dare l’allarme, anche sulla pagina Facebook “Sei di Battipaglia..il vero” sono stati alcuni residenti della zona. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Al momento non risultano esserci feriti.