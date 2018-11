Pagani, va a fuoco il sottotetto di una palazzina: famiglie evacuate

Paura, questa sera, in una traversa di via Mangioni a Pagani, dov’è divampato un incendio nel sottotetto in legno di una palazzina. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, stanno provando a domare le fiamme che, con il trascorrere del tempo, si stanno propagando.

I soccorsi

Fortunatamente, in quel momento, non vi erano persone all’interno dell’abitazione. L’edificio, comunque, è stato evacuato per motivi di sicurezza. Si indaga per risalire alla causa del rogo.