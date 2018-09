Fuoco e fiamme in Costiera: nuovo incendio lungo la statale 163, chiuso un tratto di strada

Ancora fiamme nel salernitano: in Costiera, sul monte che costeggia la statale 163, in località Tordigliano-Chiosse tra Vico Equense e Positano, da stamattina un incendio sta divorando la vegetazione.

L'intervento

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che si sono attivati per spegnere il rogo: complice il forte vento, le lingue di fuoco si sono propagate velocemente. Tanta amarezza tra i cittadini.

Il provvedimento

Intanto, proprio a causa del rogo, è stato chiuso provvisoriamente al traffico il tratto della statale Amalfitana interessato, in corrispondenza del km 9,200, tra le province di Napoli e Salerno, per permettere l’intervento da parte dei Canadair. Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze delle Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena possibile.

Foto di Fabio Fusco

