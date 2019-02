Divampa un incendio vicino alla stazione di servizio: corrono i vigili del fuoco

Momento di paura, questa mattina, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, precisamente nell’area verde adiacente alla stazione di servizio di Sala Consilina dov’è divampato un grosso incendio che ha spaventato gli automobilisti e i dipendenti della struttura.

I soccorsi

Le fiamme hanno lambito anche l’area dove si trovano i serbatoi che riforniscono i distributori di benzina. Ad evitare il peggio sono stati i vigili del fuoco che, in poco tempo, hanno raggiunto l’area di servizio spegnendo il rogo senza non poche difficoltà. Non si esclude che possa essere stato provocato da una sigaretta gettata da un automobilista di passaggio.