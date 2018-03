Fiamme in un'abitazione ed in un fienile: tensione a Stella Cilento e a Stio

Fiamme in provincia, in mattinata. In particolare, a Stella Cilento in località Caselle, la canna fumaria del camino di una abitazione ha preso fuoco: sul posto, i caschi rossi che hanno messo in sicurezza la zona. Tanta tensione tra i residenti, ma per fortuna non si registrano feriti.

Rogo a Stio

Sempre stamattina, a Stio, in località “San Marzano”, è scoppiato un incendio in un fienile: immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Pare che a causare il rogo, sia stato un corto circuito ed abbia interessato circa 150 balle di fieno. Danni anche al tetto dello stabile.