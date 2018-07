Incendio nello Stir di Battipaglia: intervengono i caschi rossi

C'è stato un principio d’incendio, stamattina, nella struttura per il trattamento a freddo dei rifiuti indifferenziati, all’interno dell’ex Stir di via Bosco II.

L'intervento

Le fiamme si sono sviluppate dal capannone dove è stoccata la Fos, la frazione organica stabilizzata. I caschi rossi hanno immediatamente domato il rogo: accertamenti in corso.